Sibaritide esclusa dal Virtual Tour: sindaco Cassano si appella alla Regione

“Le scrivo per manifestarle tutto il mio stupore per non aver trovato nella lista dei dodici siti coinvolti nel progetto, il nome di Cassano All’Ionio-Sibari, che è territorio di rara bellezza, ricco di risorse naturali e culturali, ove insistono siti archeologici di primaria importanza, che hanno urgente bisogno di essere valorizzati e promossi, ai fini dello sviluppo turistico, che equivale anche a crescita civile, culturale ed economica”. Inizia così la lettera inviata dal sindaco di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, al presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì.

Nella missiva il primo cittadino ci tiene a ribadire le numerose attrattive del territorio, che vanno dal locale museo archeologico al complesso carsico delle grotte di Sant’Angelo, al momento – secondo il primo cittadino – “unica grotta turistica della Calabria”.

“Senza nulla togliere ai Siti inseriti nel Progetto, anch’essi di grande valore storico e culturale” conclude Papasso “faccio appello alla sua riconosciuta sensibilità affinché, al più presto, vengano inseriti nel Progetto di promozione turistica Virtual tour della Calabria anche il Complesso carsico archeologico delle Grotte di Sant’Angelo ed il Parco e Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide”.