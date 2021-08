Al via la campagna di comunicazione "Non bruciare il tuo futuro” promossa dal Polo ambiente e rischi naturali della Regione Calabria per sensibilizzare i cittadini. La campagna proposta dal polo Net consta di poche istruzioni per ricordare ai vacanzieri e non, alcuni comportamenti da evitare.

La campagna, che ha come hastag #nonbruciareiltuofuturo mette in condivisione poche ma importanti informazioni che possono contribuire a salvare la vita delle persone e dei boschi. Le foto utilizzate per l’attività social consegnano visivamente all’utente la misura della possibile tragedia: sono accompagnati da testi semplici ma esplicativi ed attraverso lo slogan “Non bruciare il tuo futuro”, indicano a tutti la responsabilità verso la nostra terra.

“L’imperativo per tutti è quello di telefonare immediatamente e di avvertire le autorità preposte, ai primi avvistamenti di fumo, e di non pensare mai che qualcun altro lo abbia già fatto, perché in queste tragedie la tempestività può fare la differenza. Non gettare mozziconi di sigarette o fiammiferi ancora accesi, possono incendiare l’erba e le sterpaglie. Se avvisti del fumo o un incendio chiama subito il 115. Mai dare per scontata l’avvenuta segnalazione: chiama tu. Sono alcuni claim che accompagneranno la nostra campagna social. Quello che si auspica con questa attività social è la massima collaborazione di tutti per contrastare gli incendi. Tutto dipende da noi”. Lo ha dichiarato il presidente del Polo Net Luigi Borrelli.