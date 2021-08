Corigliano-Rossano, perde il controllo della moto, finisce contro un palo. Ferito 19enne

Drammatico incidente stradale sulla statale 106 in contrata Toscano a Corigliano Rossano. Ieri sera intorno alle 21.30 un centauro di 19 anni, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure per poi trasportare il giovane all’ospedale Giannettasio di Corigliano Rossano, i carabinieri di Rossano e la polizia per gli accertamenti del caso.

Il traffico sul tratto stradale ha subito rallentamenti, dato che la strada era percorribile a senso unico alternato.