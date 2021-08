Bagno di folla per l'apertura della campagna elettorale di Amalia Bruni, candidata del centro sinistra alle elezioni regionali.

Amalia Bruni ha inaugurato la campagna elettorale a Lamezia Terme, dove i posti a sedere sono stati tutti occupati e diverse persone hanno assistito in piedi sul lungomare Falcone e Borsellino.

Una partenza davvero sprint per la candidata che, nel corso del suo intervento, ha voluto ribadire il proprio impegno per cambiare “il destino dei calabresi ridando a tutti una opportunità”.

Inoltre Bruni ha posto l’accento sul codice etico, tema su cui non si è dichiarata disposta a mediazione: “Tra qualche giorno sarà messo in rete e i partiti dovranno tenerne conto, perché se non ne terranno conto il rinnovamento rischia di non esserci ma soprattutto Amalia Bruni vi saluta, non ci sta”, ha assicurato.

All’inaugurazione erano presenti: Orlando Amodeo dei Verdi, Francesca D’Ambra del Psi, Antonio Ferrazzo e Maria Lapia del Centro democratico, Vincenzo Cerullo degli Animalisti, Carlo Piroso dei Repubblicani Europei, Consoli di IriC, Alex Tripodi di Articolo 1, Carlo Tansi di Tesoro Calabria, Massimo Misiti del Movimento 5 Stelle e infine per il Pd il commissario Stefano Graziano e la capogruppo dem al Senato Simona Malpezzi.