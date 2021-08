Campagna #Stopviolenza, inaugurazione panchine rosse

Il Comune di Reggio Calabria

Sono due le panchine rosse che verranno inaugurate oggi, martedì 3 agosto alle 18 a Reggio Calabria. Le strutture si trovano nel giardino prospiciente la Farmacia Igea in via Sbarre Inferiori 371. Nel corso della giornata, inoltre, verranno collocate le locandine antiviolenza in tutte le farmacie del Gruppo FarmaC’è per la campagna di sensibilizzazione e informazione.

L’iniziativa antiviolenza è promossa dalla Consulta comunale Città metropolitana, presieduta da Emilia Condarelli in collaborazione con l'assessorato al Welfare, nell’ambito del progetto “Farmacia per il sociale”, realizzato in collaborazione con i farmacisti del gruppo FarmaC’è insieme a numerose associazioni di volontariato operanti nel territorio cittadino. Un’attività che, tesa alla creazione di reti di solidarietà e alla promozione delle buone prassi, è patrocinata dall'assessorato al welfare e dal delegato all’Arredo urbano del Comune.

L’evento inaugurale cui parteciperanno il vicesindaco Tonino Perna, gli assessori Giuggi Palmenta, Rosanna Scopelliti, Demetrio Delfino e il delegato Massimiliano Merenda è dedicata a Maria Antonietta Rositani, coraggiosa vittima di atroce violenza, che offrirà la sua preziosa testimonianza civile.