Cinquefrondi, danneggiamenti all’acquedotto Parlato

Diverse anomalie sulla condotta idrica di Cinquefrondi, con grave disservizio nella distribuzione dell’acqua potabile. L’ultima in ordine di tempo è avvenuta ieri sera all’acquedotto di località “Parlato”, dove è stata sfondata la porta, manomesse le tubature ed è stata ritrovata una bottiglia contenente materiale pericoloso.

L’acqua è stata immediatamente chiusa e l’acquedotto è stato svuotato per ripulirlo. La condotta interessata fornisce le contrade di Petricciana, Merlo, Ventriconi, Sgradi e Grecà dove risiedono numerose famiglie. Il Comune comunica inoltre disservizi nelle zone di Viale Matteotti, Viale Sandro Pertini, nelle contrade Gunnari, Violelle, Petricciana.

“Queste continue azioni di danneggiamento sono la dimostrazione che non si tratta di meri atti di vandalismo o di semplici episodi di inciviltà e scarso rispetto per i beni pubblici, ma di vere e proprie azioni di sabotaggio compiute ai danni dei cittadini”, scrive in una nota l’amministrazione che poi chiede “interventi mirati e urgenti per controllare il territorio ed intervenire con forza per combattere tali atti criminali”.