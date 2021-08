Barca affonda a Briatico. Guardia costiera salva sette ragazzi

Attimi di panico per un gruppo di giovani turisti, salvati dai militari della Guardia Costiera. La barca a motore su cui erano imbarcati è affondata a circa 200 metri dalle spiagge di Sant’Irene a Briatico, nei pressi dello Scoglio della Galera.

Per cause in corso di accertamento la barca ha iniziato a imbarcare acqua fino ad adagiarsi sul fondale. A seguito di segnalazione arrivata al 1530 dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina da parte un’imbarcazione in transito, i militari sono intervenuti.

Ricevuta la segnalazione, sono intervenute le motovedette CP 808 e CP 610 per recuperare le persone. All’arrivo sul posto, la barca era sommersa e le sette persone in mare sono state tratte in salvo anche con l’ausilio dell’imbarcazione da diporto segnalante il sinistro.

I militari, dopo essersi sincerati sulle condizioni di salute dell’equipaggio, hanno prestato la dovuta assistenza sino al rientro in sicurezza nel porto di Vibo Marina.