Rifiuti, avviati conferimenti discariche Crotone e Lamezia

La Calabra Maceri ha avviato i conferimenti dei rifiuti fuori regione, nella discarica di Crotone e in quella di Lamezia Terme. Invece il gestore dell’impianto di Rossano ha bloccato i conferimenti dei Comuni. Per questo motivo la Regione “per superare l’ennesima interruzione della raccolta dei rifiuti”, scrive il dipartimento Ambiente “ha diffidato tutte le parti coinvolte, in particolare l’Ato Cosenza, a far partire i conferimenti nella discarica di Crotone, in modo che Comuni che si servono dell’impianto di Rossano possano riprendere la raccolta dei rifiuti”.

“Il dipartimento – prosegue la nota – è venuto a conoscenza che, già da venerdì scorso, l’Ato Cosenza sapeva che l’impianto di Rossano da oggi sarebbe stato chiuso, ma ha omesso di informare la Regione. La ragione dell’interruzione del servizio nell’impianto di Rossano è dovuta al fatto che l’Ato non ha ancora stipulato il contratto e concluso le omologhe con la discarica di Crotone”.