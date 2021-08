Catanzaro, ruba un’auto e poi provoca un incidente. Arrestato 41enne

Ha rubato l’auto sotto l’effetto di droga e per questo motivo ha fatto un incidente stradale. È successo a Catanzaro dove un 41enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di furto.

I militari sono intervenuti in via dei Conti Falluc di Catanzaro, dove si era verificato un incidente stradale. Sul posto hanno scoperto che una Fiat Multipla guidata dal 41enne, durante la marcia ha distrutto la segnaletica stradale e danneggiato sei autoveicoli parcheggiati lungo la via.

Insospettiti dalla dinamica del sinistro, i militari hanno fatto accertamenti grazie ai quali hanno scoperto che l’auto era stata rubata e che l’uomo era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

È scattato quindi l’arresto e il 41enne è stato portato nel carcere di Siano. Dopo l’udienza di convalida, il gip ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere.