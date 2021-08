Covid in Calabria, scendono i contagi. In 24 ore 67 nuovi casi e un decesso

Arresto dei contagi da Covid-19 in Calabria dove, nel bollettino di oggi lunedì 2 agosto, sono stati registrati 67 nuovi casi e un decesso in provincia di Cosenza. Dati, quelli dei positivi, scoperti dai 1.401 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore circa 500 tamponi in meno rispetto a ieri quando i casi sono stati 126 (QUI).



Il maggior numero di casi è stato registrato a Reggio Calabria con 48 nuovi positivi, seguono Crotone (+7), Catanzaro (+6), Cosenza (+1) e Vibo Valentia senza alcun nuovo caso. Invece sono 5 i casi di Covid-19 riscontrati tra le persone provenienti da altra regione o stato estero.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 71.148 e i decessi totali sono stati 1.256. I guariti di oggi sono 10, mentre le persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 sono in tutto 66.999. Gli attuali positivi sono invece 2.893 (+56).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari con 5 nuovi posti letto occupati. Al momento i ricoverati sono 71, mentre i pazienti in terapia intensiva sono in tutto 5 (-1). In isolamento domiciliare si trovano invece 2.817 persone (+52).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 23.939, i positivi di oggi sono 48. Attualmente i casi attivi sono 757, di cui 26 ricoveri in reparto (+2); 1 in terapia intensiva; 730 in isolamento domiciliare (+40). I casi chiusi sono 23.182, di cui 22.843 guariti (+6); 339 deceduti. L'Asp di Reggio Calabria comunica 49 nuovi soggetti positivi di cui 1 migrante.

Nel Cosentino c’è un solo positivo, mentre in totale i casi sono 23.718. Attualmente i casi attivi sono 1.514, di cui 31 ricoveri in reparto (+1); 2 in terapia intensiva (-1); 1.481 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 22.204, di cui 21.627 guariti; 577 deceduti (+1).

Nel Catanzarese i casi totali sono 10.435, mentre i positivi di oggi sono 6. Attualmente i casi attivi sono 172, di cui 5 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 167 in isolamento domiciliare (+4). I casi chiusi sono 10.263, 10.119 guariti (+1); 144 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 9 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione.

Nel Crotonese i casi di oggi sono 7, mentre da inizio pandemia si sono ammalati in 6.791. Attualmente i casi attivi sono 169, di cui 4 ricoveri in reparto (+2); 1 in terapia intensiva; 164 in isolamento domiciliari (+4). I casi chiusi sono 6.622, di cui 6.521 guariti (+1); 101 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 1 residente fuori regione.

Nel Vibonese oggi non è stato registrato alcun caso, ma da febbraio si sono ammalati in 5.640. Attualmente i casi attivi sono 54, di cui 2 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 52 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.586, di cui 5.494 guariti (+1); 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione i casi totali sono 625 (+5). Attualmente i positivi sono 227 (+4), mentre sono tre i decessi e sono 395 i guariti. In isolamento si trovano 4 persone.