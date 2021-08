Tiriolo. Conto alla rovescia per il “Tarantella Power”

Conto alla rovescia per il Tarantella Power, il festival in programma da giovedì 5 a lunedì 9 agosto a Tiriolo. L’evento, cofinanziato dalla Regione Calabria con i fondi destinati agli eventi culturali e affidato alla direzione artistica dell’Arpa, che fa parte dell’associazione temporanea di scopo costituita assieme al Comune di Tiriolo, partirà alle 18 (nell’area antistante il Museo Archeologico) con la presentazione di “I Canti della Tonnara” a cura di Danilo Gatto.

Sempre alle 18, ma in piazza Sant’Angelo venerdì 6 agosto, in calendario c’è la presentazione de “La lira calabrese: da Barilli alle nuove generazioni di musicisti”. Intervengono: Gabriele Trimboli musicista/ricercatore, Federica Santoro musicista; Francesco Denaro, musicista. Conclude l’incontro, Danilo Gatto del Dipartimento Musiche Tradizionali dell’ISSM Tchaikovsky.

Tutti i giorni, dalle 17 alle 20 nel centro storico di Tiriolo sono previste le animazioni: La fanfara di Sant’Andrea (6 agosto); Tilly band (7 agosto); All’usu anticu (8 agosto); I Giganti di Porto Salvo (9 agosto).

Domenica 8 agosto, alle 18 è previsto anche lo spettacolo ‘A sta finestra – Federica Greco&Paolo Presta, in piazza Sant’Angelo. Dal 20 luglio e fino al 30 settembre, nella Chiesa Scala Celi potrà essere visitata la mostra degli strumenti musicali nella tradizione popolare calabrese.

“Il Tarantella Power è un festival dalla valenza straordinaria per il nostro territorio, non solo dal punto di vista culturale ma anche da quello sociale. Il nostro comune mette a disposizione questo immenso patrimonio a tutti i calabresi: ci auguriamo che il Festival possa essere attrattivo per dare voce alle nostre eccellenze e declinare al meglio le vocazioni del territorio sotto il profilo storico, archeologico, enogastronomico e artigianale”. E’ quanto ha detto il sindaco di Tiriolo, Domenico Greco.