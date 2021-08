Riserva Valli Cupe, incendio nella notte sul sentiero del Crocchio. Indagini in corso

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Rogo sul sentiero del Crocchio della Riserva naturale Valli Cupe. Per domare le fiamme, che si sono sviluppate nella notte, è stato necessario l’intervento di un elicottero di Calabria Verde. La presenza del laghetto di Manulata nei pressi della struttura antincendio ha consentito di limitare i danni che sono tuttavia ingenti.

“La questione incendi – afferma la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta - sta gravemente colpendo l'intero territorio regionale anche per effetto dei cambiamenti climatici, ma non mancano purtroppo le azioni dei piromani che ogni anno devastano il territorio. Necessari oltre alla prevenzione ed alla manutenzione sul territorio, anche controlli rigorosi sui comportamenti di eventuali malintenzionati che creano danni gravissimi all'ambiente ed alla collettività. Non possiamo ancora conoscere la natura dell’incendio in questione, ma ricordiamo che gli incendi boschivi causano danni che durano anche più di cento anni prima di ripristinare la condizione di ricchezza in biodiversità”.