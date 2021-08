Incendi boschivi, in Calabria quasi 100 roghi

La Calabria brucia. Come comunica la sala operativa di Calabria Verde sono quasi un centinaio i fronti di fuoco su cui l’azienda sta lavorando con 4 Canadair, un Ericsson, un elicottero dell’Esercito e 4 regionali.

Sono 76 le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento di cui 45 quelle di Calabria Verde (compresi volontari ed associazioni convenzionate) e 31 dei Vigili del fuoco. Gli interventi registrati nel rapporto domenicale fino a quell’ora hanno segnato 98 incendi di cui 37 eventi chiusi con l’estinzione completa.

Gli interventi coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono otto. Il lavoro svolto dai piloti dei mezzi ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, 13 roghi.

A preoccupare sono anche le previsioni meteorologiche. Già da un paio di settimane l’afa mista a forte vento favorisce la diffusione delle fiamme. Situazione che non sembra migliorare per i prossimi tre giorni e che tiene sempre in stato di allerta la struttura regionale diretta dal commissario straordinario Giuseppe Oliva.

(ultimo aggiornamento 18:27)