Si è svolto nei giorni scorsi il Passaggio delle Consegne tra i Presidenti del Rotary di Catanzaro, Pasquale Placida e Vito Verrastro, avvenuto in concomitanza con le celebrazioni per il 70° anniversario della costituzione del Club.

All’incontro era presente il Governatore del nuovo Distretto 2102 Fernando Amendola accompagnato da tutti i dirigenti Distrettuali: il Segretario Antonio Squillace, il Tesoriere Luigi Ielasi, il Prefetto Mario Carratelli. Erano, altresì, presenti i Past President Naso, Socievole e Focà ed il Governatore Eletto per il prossimo anno rotariano Gianni Policastri. Tra le altre autorità rotariane, l’Assistente del Governatore Fabrizio Fauci, il Formatore Rocco De Rito e numerosi presidenti di altri Club Rotary calabresi.

Durante il suo intervento il Presidente uscente Placida ha ricordato le attività svolte durante il proprio anno di presidenza, evidenziando i progetti realizzati in favore della comunità e del territorio cittadino.

Tra gli altri, ha ricordato l’impegno del Club di Catanzaro nella lotta alla covid-19 che si è concretizzato con la stesura di un protocollo d’intesa con il Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio Francesco Procopio ed i Rotary di Catanzaro per la campagna di vaccinazione denominata “End Covid Now”. Ha ricordato che il Rotary è stata la prima Associazione interpellata a livello regionale e chiamata a dare ausilio alla campagna vaccinazione ed il Club di Catanzaro ha fatto da apripista occupandosi della stesura della Convenzione.

Il presidente Placida ha inteso ringraziare personalmente tutti i volontari che hanno partecipato a questa iniziativa, consegnando loro una targa ricordo.

Prima dello scambio con il nuovo presidente Vito Verrastro, Pasquale Placida ha consegnato due P.H.F. (Paul Harris Fellow), la massima onorificenza rotariana, che prende il nome in onore Paul Harris, fondatore del Rotary. Questo importante riconoscimento viene attribuito a Soci del Rotary o anche a personalità non rotariane che si distinguono particolarmente per l’attività di servizio. La prima è stata attribuita al Dott. Francesco Talarico Direttore Sanitario del Presidio De Lellis (dove i volontari rotariani hanno svolto il loro servizio) e l’altra alla socia del Club, nonché Presidente Eletto per l’a.r. 2022/2023, Francesca Ferraro.

Al termine, si è giunti al momento più importante della serata, lo “Scambio delle Consegne”, nel quale il Presidente uscente e quello entrante si sono scambiati il Collare, simbolo della presidenza di Club Rotary.

Il nuovo Presidente, Vito Verrastro, ha intrattenuto il numeroso pubblico presente illustrando il programma che intende realizzare nel suo anno di presidenza e ha presentato la “squadra” che lo accompagnerà durante il percorso: oltre al Past President Pasquale Placida e al Presidente Eletto Francesca Ferraro, il Direttivo sarà composto da Emanuele Bertucci (Segretario), Nicola Trapasso (Tesoriere), Chiara Mignogna (Prefetto), Paola Russo (Segretario Esecutivo).

Alla fine della cerimonia di insediamento, c’è stato l’ingresso di un nuovo Socio del Club: il Dott. Eugenio Marino.

Conclusasi la parte “ordinaria”, il Presidente Verrastro ha ricordato – con l’ausilio di slide che hanno riproposto foto d’epoca - che esattamente 70 anni prima, il 17 luglio del 1951, il Club di Catanzaro otteneva l’autorizzazione da parte del Rotary International a costituire un Club nella nostra città.

Il Presidente Verrastro ha annunciato un progetto celebrativo per questa importante ricorrenza che sarà la realizzazione di un prodotto multimediale nel quale saranno presenti tutti i più importanti documenti della storia del club, le testimonianze di tutti i past presidenti che – nel corso di interviste video - ricorderanno i progetti di service più importanti realizzati dal club nell’ultimo decennio. Nella circostanza, è stato realizzato un logo celebrativo per il 70° anniversario del Club.