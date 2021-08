Soverato. Assembramento in un locale trasformato in discoteca: poliziotti mettono fine alla festa

Infischiandosi delle norme anti-Covid avevano trasformato un locale in una discoteca ma è arrivata la Polizia ed ha messo fine alla festa.

Questo quanto accaduto la scorsa notte in un locale di Soverato dove il titolare aveva ingaggiato un dj per animare la serata. All’arrivo degli agenti moltissime persone affollavano il locale e, tutte in pedi e senza mascherine, erano intente a ballare sulla base di una musica ad alto volume.

Messo fine alle danze, i poliziotti hanno sanzionato il titolare per violazione delle misure anti contagio imposte da governo ed hanno sospeso l’attiva per una durata di cinque giorni.