Acqua. I crotonesi protagonisti di una triste barzelletta: ennesimo guasto e rubinetti asciutti

Sembra proprio una triste barzelletta quella dell’acqua a Crotone e, purtroppo, a farne le spese sono sempre i cittadini, sempre più afflitti e amareggiati per i disagi che devono affrontare.

La storia, infatti, si ripete e dopo i disservizi dei giorni scorsi (QUI), nella tarda serata di ieri i rubinetti della città sono tornati a secco per un guasto elettrico allo stesso sistema di allarme che aveva provocato il blocco della fornitura appena tre giorni fa.

Il guasto è stato segnalato dalla Sorical, società per le risorse idriche calabresi, che in una nota a note fonda precisa: “sbalzi di tensione, forse a causa delle alte temperature, hanno mandato in tilt la cabina elettrica di media tensione dell’impianto di potabilizzazione Neto”.

L’impianto, che serve la città Crotone e Isola Capo Rizzuto, sarebbe andato in blocco per ben due volte.

La stessa Sorical precisa che “una squadra, avvertita dal sistema di allarme, è immediatamente intervenuta presso l’impianto e ha proceduto alle verifiche tecniche e al riavvio delle stazioni di sollevamento”.