Covid in Calabria: ancora 122 casi, ma con meno tamponi. Aumentano i ricoveri

Sono 122 i contagi in Calabria di oggi, sabato 31 luglio e non è stato registrato alcun decesso. Nuovi positivi scoperti con pochi tamponi, dato che i test effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 1.984. Ieri invece i casi erano stati 108 con 2.318 tamponi (QUI).

La provincia con più positivi è quella di Cosenza (+35), seguono Reggio Calabria (+28), Crotone (+15), Catanzaro (+11), Vibo Valentia (+8), mentre i casi di Covid contratti da persone provenienti da altra regione o stato sono 25.

Il totale dei casi di Sars-CoV-2 in regione sono 70.955, mentre i decessi totali sono stati 1.255. I guariti di oggi sono 79, mentre le persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono state 66.951. Mentre gli attuali positivi sono in tutto 2.749 (+43).

Aumentano, seppure di due unità, i ricoveri nei reparti ordinari dove al momento si trovano 64 persone, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 6 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano invece 2.679 (+41).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 23.822, oggi i nuovi positivi sono 28. Attualmente i casi attivi sono 648, di cui 23 ricoveri (+6); uno in terapia intensiva; 624 in isolamento domiciliare (-50). I casi chiusi sono 23.174, di cui 22.835 guariti (+72); 339 deceduti. L'Asp di Reggio Calabria comunica che dei 36 soggetti positivi 8 sono migranti.

Nel Cosentino, la provincia con più casi quotidiani con 35 nuovi positivi, il totale delle persone che ha contratto il Sars-CoV-2 sono state 23.674. Attualmente i casi attivi sono 1.497, di cui 29 ricoveri in reparto (-3); 3 in terapia intensiva (-1); 1.465 in isolamento domiciliare (+36). I casi chiusi sono 22.177, di cui 21.061 guariti (+3); 576 deceduti. L'Asp di Cosenza comunica che dei 36 soggetti positivi uno è residente fuori regione.

Nel Catanzarese i positivi di oggi sono 11, ma da inizio pandemia i casi totali sono stati 10.427. Attualmente i casi attivi sono 165, di cui 4 ricoveri in reparti (-2); 161 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 10.262, di cui 10.118 guariti; 144 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica che dei 12 soggetti positivi uno è residente fuori regione.

Nel Crotonese sono 6.782 i casi totali, mentre oggi i positivi sono 15. Attualmente i casi attivi sono 170, di cui 2 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 167 in isolamento domiciliare (+11). I casi chiusi sono 6.612, di cui 6.511 guariti (+4); 101 deceduti. L'Asp di Crotone comunica che dei 30 soggetti positivi 14 sono migranti ed uno residente fuori regione.

Nel Vibonese, dove il totale dei malati da Covid-19 è stato 5.632, oggi i nuovi positivi sono 8. Attualmente i casi attivi sono 47, di cui 3 ricoveri in reparto; 44 in isolamento domiciliare (+8). I casi chiusi sono 5.585, di cui 5.493 guariti; 92 deceduti.

Per quanto riguarda invece i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, i casi totali sono 618, mentre oggi i nuovi positivi sono 25. I guariti sono 393, in isolamento domiciliare si trovano 218 persone (+33), mentre si registrano un ricovero nei reparti ordinari e uno in terapia intensiva.