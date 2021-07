Sila, la Polizia Provinciale e l’Anas salvano 5 upupe: il loro nido distrutto dalla caduta dell’albero

Insolito salvataggio in località Cuturelle: a seguito della caduta di un albero nei pressi della Strada Statale 107, un’intera nidiata di upupa – ben cinque esemplari – è precipitata al suolo, e sarebbe rimasta alla mercè dei predatori se non fossero intervenuti alcuni operatori dell’Anas e degli agenti della Polizia Provinciale di San Giovanni in Fiore.

Gli uccelli, non ancora in grado di volare, sono stati dunque messi in salvo e consegnati presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Rende, dove saranno accuditi e nutriti fino all’involo. Nessuno di loro ha riportato ferite a seguito della caduta.