Aumentano i contagi a San Martino di Finita: prolungata la zona rossa

Sembra non arrestarsi l’ondata di contagi nel comune montano di San Martino di Finita, in zona rossa dallo scorso 23 luglio (LEGGI). Nonostante le maggiori restrizioni imposte, nell’ultima settimana l’Asp di Cosenza ha certificato un aumento di 4 casi: sono ancora 10 i soggetti in quarantena, mentre 17 si trovano in isolamento ed 1 in ospedale, su una popolazione di circa 1.200 abitanti.



Per questo motivo, il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha firmato una nuova ordinanza, la cinquantaduesima, che prolunga per un’ulteriore settimana la zona rossa nel paese. Fino al 6 agosto, dunque, rimarranno in vigore le massime restrizioni che saranno rimosse solo a fronte di un calo dei contagi.