Oltre mezzo chilo di cocaina nascosta in casa: un arresto a Cosenza

Uno scambio sospetto è alla base di un’arresto avvenuto questa mattina a Cosenza, dove gli agenti della Squadra Mobile non hanno potuto fare a meno di notare lo strano comportamento tra due persone, apparentemente incontratesi per caso nei pressi dell’ufficio postale in centro città.

Un giovane, a bordo di un ciclomotore di grossa cilindrata, ha affiancato un’auto e dopo un cenno di saluti questo è sceso dal motorino per entrare nell’auto, dalla quale usciva dopo pochi istanti. Comportamento inusuale e troppo sospetto per i poliziotti, che avendo assistito all’intera scena sono intervenuti immediatamente bloccando entrambi i soggetti.

L’uomo a bordo dell’auto è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, mentre il giovane alla guida del motorino disponeva di tre dosi identiche – da circa 5 grammi – e di denaro contante. Abbastanza per far scattare una perquisizione domiciale, durante la quale è stata rinvenuta ulteriore cocaina, oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente pura e pronta alla vendita, assieme ad oltre 7 mila euro in contanti occultati in una cassettina di sicurezza.

Il giovane, ventisettenne del posto, è stato dunque arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e per spaccio di sostanza stupefacente, e condotto nel carcere cittadino. Se immessa sul mercato, la sostanza stupefacente avrebbe fruttato oltre 100 mila euro di guadagni illeciti.