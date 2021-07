Contrasto ai “paninari” abusivi: controlli sul lugomare vibonese

Verificare la corretta occupazione del suolo pubblico e demaniale, ma anche assicurarsi il rispetto delle norme anti contagio e garantire la serenità e la sicurezza alla comunità. Questi i punti che hanno dato via ad un’operazione congiunta tra la Polizia Municipale di Vibo Valentia, i Carabinieri di Vibo Marina e la Capitaneria di Porto, volta al controllo dei venditori ambulanti di panini.

I controlli si sono estesi tra i lungomare di Vibo Marina e la frazione di Bivona, luoghi notoriamente frequentati da turisti e residenti nelle serate estive e dove puntualmente si ritrovano diverse attività di somministrazione alimenti e bevande. Luoghi, dunque, dove non è improbabile realizzare assembamenti nonostante l’emergenza pandemica non sia ancora terminata.

Controllati ed identificati i titolari di diversi mezzi, ma anche alcuni avventori, risultati in alcuni casi con precedenti per vari reati. I controlli in tal senso proseguiranno anche nelle prossime serata, e per alcuni soggetti è già stato disposto un approfondimento amministrativo.