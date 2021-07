Vibo, albero si spezza e cade su auto in sosta: nessun ferito

Poteva andare molto peggio questa mattina a Vibo Valentia, dove un albero di pino marittimo si è improvvisamente spezzato, cadendo da un’altezza di circa 5 metri. È accaduto lungo Viale Affaccio attorno alle 7 del mattino, e fortunatamente nessun passante si trovava, in quel momento, al di sotto dell’albero.

Nel cadere, il grosso ramo ha tranciato diversi cavi telefonici, per poi schiantarsi su di un’auto in sosta, che nonostante l’impatto non ha registrato particolari danni. Sul posto, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona ed il moncone del tronco, rimuovendo il ramo caduto tramite una gru, senza danneggiare il mezzo.