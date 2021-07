Emergenze, Saccomanno (Lega): “Fondamentale il numero unico 112”

Giacomo Francesco Saccomanno

Ha proposto di “istituire immediatamente l’attuazione di un piano dell’emergenza-urgenza con l’applicazione del numero unico europeo 112” in Calabria il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, in quanto il numero di emergenza “ è stato adottato da quasi tutte le regioni italiane, essendo fondamentale avere un unico punto di regia per consentire di risolvere le emergenze di qualsiasi tipo e consentire all’utente di avere risposte immediate su cosa deve fare e come comportarsi, oltre ad individuare istantaneamente dove essere portato o ricoverato, mettendo in tempo reale a disposizione tutte le strutture e strumenti necessari per intervenire sollecitamente”.

Si tratta di “una prima iniziativa per consentire ai cittadini calabresi di avere un servizio che è già presente nelle altre regioni e nazioni europee e che eviterà quel girovagare nelle varie strutture ospedaliere per trovare un posto e per eseguire spesso interventi di estrema urgenza”. Allo stesso tempo, l’esponente del Carroccio “ha anche sollecitato che gli organi preposti mettano fine ad un inutile commissariamento della sanità e restituiscano, finalmente, questa ai calabresi, con la creazione di una sezione stralcio per il passato e con la nomina di veri esperti che possano, seriamente, mettere mano alla redazione di bilanci reali, con la individuazione e denuncia di coloro che non hanno operato nel vero rispetto della legge”.