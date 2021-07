Cibo malconservato e lavoratori in nero: denunciato gestore di un libo balneare a Vibo Marina

Un semplice controllo delle condizioni igienico-sanitarie in un noto stabilimento balneare di Vibo Marina ha permesso di scoprire diversi lavoratori non assunti ed altre irregolarità. È quanto accertato dai Carabinieri, nel corso di un controllo del Nucleo Anti Sofisticazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Nello specifico, all’interno della cucina dello stabilimento sono stati rinvenuti circa 120 chili di prodotti ittici congelati ed in cattivo stato di conservazione, e dunque potenzialmente pericolosi per gli avventori del ristorante. Oltre alla presenza di lavoratori non assunti, l’impianto di videosorveglianza è risultato non a norma di legge. Condizioni che hanno portato alla denuncia del titolare dello stabilimento oltre che ad una serie di sanzioni.