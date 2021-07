Incendi boschivi nel vibonese, oggi oltre 25 interventi

Vibo Valentia, Parghelia, Sant’Onofrio, Spilinga, Maierato, Polia, Nicotera, Filadelfia e Monterosso. Sono i comuni che nella giornata odierna, 30 luglio, sono stati interessati da uno o più incendi, con conseguente intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia.

Oltre 25 interventi tra bosco e macchia mediterranea, che hanno impegnato tutti gli uomini del comando. Distrutti dalle fiamme oltre 160 mila metri quadri di vegetazione, mentre nel comune di Monterosso – dove sono ancora in corso le operazioni di spegnimento – le fiamme hanno colpito alcuni locali abbandonati utilizzati in passato come ristorante ed agriturismo.