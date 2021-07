Rocca di Neto, aumentano i contagi: “salta” la stagione estiva

Tutto da rifare: il calendario estivo di Rocca di Neto per ora rimarrà sulla carta, e solo tra un paio di settimane – dopo l’11 agosto – si valuterà se recuperare gli eventi saltati. È la decisione presa dal primo cittadino, Alfonso Dattolo, a seguito dell’aumento dei contagi nel territorio comunale.

Aumento relativamente contenuto, se si pensa che i soggetti attualmente positivi sono 44 a fronte a di una popolazione di circa 6 mila persone, ma che in percentuale assumono un connotato diverso. Il nuovo focolaio sarebbe nato a seguito di un viaggio all’estero da parte di un giovane, propagandosi poi in maniera esponenziale nell’abitato.

Una situazione che viene definita sotto controllo e non allarmante, ma sulla quale prevarrà la prudenza: d’accordo con gli agenti e gli artisti, sono stati “sospesi” gli eventi organizzati per l’1, il 3, il 4 ed il 6 agosto, e solo nella settimana di ferragosto si valuterà come e se recuperarli.