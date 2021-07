Scoperto manufatto abusivo a Maierà: una denuncia

Continua l’attività di controllo del territorio posta in essere dai Carabinieri di Orsomarso e di Scalea, a giorni impegnati in serrati controlli nelle aree rurali al fine di constrastare e reprimere l’abusivismo edilizio.

Oggetto di controlli è stato, nei giorni scorsi, l’agro del comune di Maierà, dove i militari hanno individuato un manufatto in corso di restauro in località Citra. Assieme al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, è stato appurato che l’intervento – consistente in un ampliamento – fosse in corso di realizzazione senza alcun titolo o autorizzazione da aprte dell’ente. E, a peggiorare la situazione, all’interno di un’area sottoposta a vincolo.

Per questo motivo i militari hanno provveduto a piazzare i sigilli al manufatto ponendolo sotto sequestro, denunciando l’esecutore dell’opera per abusivimo.