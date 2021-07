Corigliano-Rossano, positiva e in quarantena va a lavorare: denunciata

Era stata posta in quarantena dopo essere risultata positiva al coronavirus, ma nonostante ciò ha continuato ad andare regolarmente a lavoro come se nulla fosse. È quanto scoperto dagli agenti della Questura di Cosenza, nell’ambito di una serie di controlli sul rispetto delle norme anti contagio nelle attività commerciali.

Il tutto è accaduto in un noto ristorante cittadino: la donna, moglie del titolare, non solo prendeva le comande e serviva gli avventori ai tavoli, ma lo faceva anche senza utilizzare la mascherina. Inoltre, la stessa era sottoposta a quarantena domiciliare, e dunque si trovava fuori casa in violazione dell’apposita ordinanza sindacale.

Gli agenti, intervenuti nel locale mentre questo era pieno, hanno agito con discrezione e senza creare panico: gli stessi clienti sono stati invitati ad uscire ed a rimanere in affidamento fiduciario presso le Asl di competenza.

Discorso diverso invece per la donna, che è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il mancato rispetto delle norme anti contagio e per l’inosservanza della quarantena. Il locale, invece, è stato chiuso per l’intera durata della quarantena.