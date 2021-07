Covid. Nessun decesso in Calabria ma i contagi restano ancora alti: +108 in 24 ore

Anche l’odierno bollettino regionale sembra confermare l’aumento dei contagi da Covid in tutta la Regione. Sono infatti 108 i nuovi casi segnalati, a fronte di 2.318 tamponi eseguiti, mentre ieri i positivi erano 183. (QUI IL BOLLETTINO)

Il numero più alto di contagi si registra a Reggio Calabria (+45), seguono Catanzaro (+25), Cosenza (+21), Crotone (+11), e nessun nuovo caso viene invece segnalato a Vibo Valentia. Nella categoria altra regione i casi sono invece 6.

Fortunatamente non si registrano decessi nelle ultime 24 ore e il totale delle vittime si assesta a 1.255 da febbraio 2020.

Ad oggi le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 nella nostra regione sono state 70.833. I guariti delle ultime 24 ore sono 60, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono 66.872.

Sono aumentati i ricoveri nei reparti ordinari. Oggi si registrato 5 ricoveri in più, così in totale sono ricoverati 62 pazienti. Due nuovi ricoveri si registrano anche in terapia intensiva, dove si trovano invece 6 persone.

Gli attuali positivi sono in tutto 2.706 (+48) e in isolamento domiciliare si trovano invece 2.638 persone (+41).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono stati 23.794, i casi delle ultime 24 ore sono 45. Attualmente i casi attivi sono 692, di cui 17 in reparto, 1 in terapia intensiva (+1), 674 in isolamento domiciliare (+44). I casi chiusi sono 23.102: 22763 guariti, 339 deceduti.

Nel Cosentino dove i nuovi positivi sono 21, da inizio pandemia si sono ammalati in 23.639. Attualmente i casi attivi sono 1.465, di cui 32 in reparto (+2), 4 in terapia intensiva (+1), 1429 in isolamento domiciliare (-21). I casi chiusi sono 22.174: 21.598 guariti, 576 deceduti.

Nel Catanzarese i nuovi casi sono 25, ma da febbraio i casi di Covid-19 sono stati 10.416. Attualmente i casi attivi sono 154, di cui 6 ricoveri in reparto (+2) e 148 in isolamento domiciliare (+21). I casi chiusi sono 10.262:10.118 guariti, 144 deceduti. L'asp di Catanzaro comunica che dei 31 soggetti positivi di oggi 6 sono residenti fuori regione. Un paziente dell’Asp di Crotone è ricoverato in terapia intensiva all’AOU Mater Domini.

Nel Crotonese dove i nuovi casi sono 1 i casi totali si attestano a 6.767. Attualmente i casi attivi sono 159, di cui 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 156 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi 6.608: 6.507 guariti, 101 deceduti.

Nel Vibonese, dove non si registrano nuovi casi, i casi totali di Covid-19 sono 5.624. Attualmente i casi attivi sono 39: 3 in reparto e 36 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 5.585: 5.493 guariti, 92 deceduti.

(Ultimo aggiornamento alle 16.30)