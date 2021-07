Valorizzazione del territorio: stretto accordo tra il comune di Isola e l’Università di Reggio

E’ stato sottoscritto nei giorni scorsi un importante accordo di collaborazione tra il Comune di Isola di Capo Rizzuto e l’Università di Reggio Calabria, Dipartimento di Patrimonio, Urbanistico e Architettura (PAU). L’accordo ha l’obiettivo primario di valorizzare il territorio partendo dal Patrimonio Culturale, tra cui il Castello Aragonese di Le Castella, la Torre Vecchia di Capo Rizzuto e altri luoghi d’importanza principale.

L’interesse mostrato dall’Università verso il nostro territorio, in modo particolare per Le Castella, dimostra, ancora di più, quanto si possa crescere attraverso azioni mirate e strumenti idonei a programmare e accompagnare le politiche di sviluppo. Tutto questo, ovviamente, sarà accompagnato da una serie di azioni politiche, molte delle quali già avviate, che mirano a far crescere il territorio e renderlo appetibile ai grandi tour operator internazionali, affinché il flusso turistico possa tornare ai fasti di un tempo.

L’accordo è stato siglato formalmente tra il Sindaco Maria Grazia Vittimberga e il professor Tommaso Manfredi, tramite l’interlocuzione del professor Francesco Calabrò, a cui è stata affidata la responsabilità scientifica delle attività. In sostanza, l’accordo tra il PAU e il Comune di Isola Capo Rizzuto, parte dall’ambito storico – culturale con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e dunque aumentare l’offerta turistica, attraverso strumenti quali gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa e altre iniziative in grado di veicolare all’estero la conoscenza del patrimonio culturale e naturale esistente.

Presso il Dipartimento PAU, inoltre, è attivo anche il Laboratorio Patrimoni UNESCO del Mediterraneo, che svolge studi e ricerche finalizzate al supporto e alla sperimentazione di modelli di sviluppo centrati sulla valorizzazione dei patrimoni culturali e naturali. Nell’ambito del Progetto, infine, saranno prodotti i necessari supporti multimediali per semplificare il soggiorno del turista che visita il territorio, con l’integrazione di servizi complementari in cui saranno coinvolti le attività commerciali locali.