Morte turista 26enne a Crotone, Procura apre fascicolo

Esposto in Procura per la morte di una turista 26enne di Taranto. La donna, dopo aver avuto un malore in un agriturismo di Santa Severina, è stata trasportata dal 118, in fin di vita, all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone dove è poi deceduta.

Come scrive il Quotidiano del sud i familiari, assistiti da Angela Notaricola, hanno deciso di presentare un esposto sollevando dubbi sull’operato dei medici che non avrebbero individuato la diagnosi e le terapie.

Gli indagati, quattro in tutto, sono due medici del pronto soccorso e due del reparto di cardiologia dell’ospedale. Il pm ha notificato l’avviso di accertamento tecnico irripetibile, che equivale a informazione di garanzia.

L’ipotesi di reato contestata è quella di omicidio colposo. Il pm ha disposto l’autopsia, che è stata eseguita dal medico legale. Nel referto la causa del decesso è arresto cardiaco.