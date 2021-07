Scontro mortale sulla statale 106: conducente auto positivo all’alcol test

È risultato positivo all’alcol test il guidatore della Fiat Punto coinvolta nell’incidente mortale che il 27 luglio scorso ha provocato la morte di un centauro sulla 106, a Bocale (QUI).

A seguito del sinistro - che ha interessato l’auto guidata da un 49enne e un motocilista di 56 anni che viaggiava insieme ad una passeggera – quest’ultimo è purtroppo è deceduto in ospedale a Reggio Calabria.

Tutto sono stati sottoposti ad accertamenti sul tasso alcolemico e come dicevamo l’autista della Punto è risultato positivo.

La salma della vittima è al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre i veicoli sono stati sottoposti a sequestro e affidati ad un custode giudiziario.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Reggio Calabria, coordinati dalla dirigente Maria Grazia Milli.

Da quanto ricostruito, per cause ancora in corso di accertamento, la Fiat Punto, alla cui guida c’era il 49enne, si era scontrata con la moto condotta dal 56enne e con a bordo una donna.

Il centauro e la passeggera erano stati trasportati dall’ambulanza del 118 nell’ospedale del capoluogo dello Stretto, mentre l’autista della Punto non aveva riportato lesioni.

Nonostante l’intervento dei medici, il 56enne era però deceduto nel nosocomio a causa delle gravi lesioni riportate, mentre la donna era stata giudicata con prognosi riservata.