Emergenza rifiuti a Scalea, il sindaco chiede intervento dell’Esercito

“Manifesto grande preoccupazione per l'emergenza rifiuti che stiamo vivendo in questi giorni nell'intera Calabria, ma come primo cittadino di Scalea manifesto timori, in primis, per il Comune che rappresento”. È quanto ha messo nero su bianco il sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, che inviato una lettera a varie autorità regionali e nazionali per richiedere “interventi urgenti” per porre fine all’emergenza rifiuti.

Nelle strade della città sarebbero sparse almeno 250 tonnellate di rifiuti, e la situazione è destinata a peggiorare: sarebbero previste fino a 250 mila presenze di turisti rispetto agli 11 mila abitanti.

“Per questi motivi chiedo un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti per risolvere l'emergenza rifiuti nel più breve tempo possibile al fine di scongiurare problemi di natura sanitaria che andrebbero ad acuire la già situazione di pandemia ben nota a tutti” conclude il sindaco, rivolgendosi “in particolare al Governo nazionale ed alla Regione Calabria affinché mettano in atto tutte le azioni necessarie ed urgenti per trovare una soluzione a questa grave situazione”.