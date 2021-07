Amaroni, oltre mezzo chilo di marijuana nascosta in un rudere: un arresto

Un quarantenne di Amaroni, già agli arresti domiciliari per reati di droga, è stato nuovamente tratto in arresto nella giornata di ieri dai Carabinieri di Girifalco, a seguito di una perquisizione domestica.

A metterlo nei guai è stato il cane antidroga Collins dell’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Vibo Valentia, che è stato attratto da un odore sospetto proveniente dall’esterno dell’abitazione.

All’interno di uno stabile rurale di proprietà dell’indagato, ubicato nell’agro del paese, i militari hanno rinvenuto complessivamente 611 grammi di marijuana, già suddivisa in 12 dosi termosaldate dal peso di circa 50 grammi l’una.

Sempre all’interno dell’abitazione è stata rinvenuta una macchinetta per il sottovuoto ed un bilancino di precisione. Dato il ritrovamento, l’uomo è stato nuovamente tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e posto ai domiciliari.

Si tratta dell’ennesima operazione in tema di droga portata a termine da Carabinieri di Girifalco, che appena quattro giorni fa avevano tratto in arresto un ventenne di Amaroni, incensurato, dopo averlo trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana nascosta in una scatola di scarpe, assieme ad un bilancino di precisione e 415 euro in banconote di vario taglio.