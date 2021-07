Reddito di cittadinanza, Ferrara (M5S): “In Calabria si recuperino i ritardi sui Cpi”

“I numeri e i dati non si possono smentire e dicono chiaramente che la Regione Calabria al 31 marzo 2021 era ancora ferma a zero assunzioni di nuovi operatori nei Centri per l’Impiego sulle 623 autorizzate”. È quanto ribadisce l’eurodeputata Laura Ferrara, scagliandosi contro l’assessore regionale Fausto Ormarso, che in una sua nota ha dichiarato di voler rimediare “alle storture create dal reddito di cittadinanza il quale sarebbe una misura inadeguata a creare occupazione”.

“Ovviamente dove anni di cattiva gestione e programmazione delle politiche attive da parte degli organi competenti, Regione Calabria in primis, hanno fallito, la madre di tutti i mali viene individuata, ora, nel Reddito di cittadinanza” incalza l’esponente grillina, che individua il “flop” in una “gravissima inerzia di esclusiva responsabilità della Regione”.

“Se è vero, come scrive ancora Orsomarso, che sono state messe in atto tutta una serie di procedure per il potenziamento delle sedi, è vero anche che vi è stato un grave ritardo rispetto agli ingressi già previsti dal Piano straordinario di potenziamento inserito nella legge istitutiva del RdC, ritardo che di fatto ha bloccato e ha reso insoddisfacente il rilancio dei Centri per l’impiego calabresi” conclude la Ferrara.