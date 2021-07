Protesta dei pescatori, il sindaco risponde: “Tema delicato da non strumentalizzare”

Vincenzo Voce

È intervenuto direttamente il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, per rispondere alle critiche nuovamente esplose in queste ultime ore a seguito di un’incontro istituzionale dell’ente con l’Eni.

Secondo l’Associazione Pescatori Crotonesi, sarebbe stato omesso l’incontro in programma e durante lo stesso non si sarebbe affrontata la questione degli indennizzi: condizione che ha fatto rivolgere i pescatori direttamente al Prefetto, al quale hanno chiesto una verifica del “corretto funzionamento degli organi democratici” del Comune.

“Potrebbe apparire anche inutile chiarire quello che è lampante ed ovvio, ma quando alcune considerazioni prestano il fianco alla strumentalizzazione, su temi così delicati è giusto ribadire ai cittadini la posizione netta dell’amministrazione” esordisce il sindaco, che specifica come l’ultimo incontro, calendarizzato da tempo, “aveva come tema la convenzione Eni – Ionica Gas da tempo scaduta ed era stato richiesto ufficialmente ad Eni per la trattazione dello specifico argomento”.

“Analogamente, come da impegno assunto con le marinerie, è stato richiesto in data 7 luglio ad Eni la partecipazione ad un tavolo tecnico sulla problematica delle royalties ai pescatori e questo dopo l’ultimo incontro avuto con la delegazione dei pescatori avvenuta il 5 luglio” ricorda ancora Voce.

“L’impegno dunque ad un confronto con Eni sulla problematica c’è” conclude. “Qualunque altra considerazione assume solo il tono della strumentalizzazione che sicuramente non porta positività alla vicenda”.