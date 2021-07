Festa abusiva a Giovino: decine di giovani beccati a ballare a notte fonda. Multe e attività sospesa

Avrebbe organizzato una serata da discoteca in riva al mare, all’interno del suo lido balneare sito presso il lungomare di Giovino, a Catanzaro Lido, in barba ad ogni normativa anti-contagio e senza curarsi del distanziamento o dell’uso delle mascherine. E forse sarebbe anche riuscito a farla franca, se non fosse stato per alcuni giovanissimi – minorenni – finiti al pronto soccorso per un malore, dopo aver esagerato con l’alcool.

È stata dunque scoperta una festa abusiva che si protraeva a tarda notte presso un noto locale della zona, con la partecipazione di decine di giovani e giovanissimi intenti a ballare “senza il minimo rispetto delle norme di prevenzione del contagio”, come riportato dagli agenti della Questura di Catanzaro intervenuti nella tarda nottata di ieri.

Sul momento gli agenti hanno interrotto la festa, sanzionando il titolare per illecita somministrazione di bevande alcoliche oltre le ore 3, per la cessione di alcool a minori e per diverse violazioni in merito al mancato rispetto delle norme anti contagio. Sul caso è poi intervenuto il Questure, che appurata la gravità del caso ha sospeso l’attività per 15 giorni lavorativi.