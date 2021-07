Cna Cosenza, Francesco Citino è il nuovo presidente

“La nuova governance si farà portatrice delle istanze degli imprenditori presso le istituzioni e gli organi preposti. Dobbiamo dare risposte concrete alle imprese, dalla cassa integrazione agli aiuti anche per quei comparti che, in questo particolare momento storico, sono ancora più in difficoltà”. Si presenta così il neo-presidente della sezione cosentina della Cassa Nazionale Artigiani, Francesco Citino, eletto all’unanimità nel corso dell’ultima assemblea.

Imprenditore di Rogliano, ha aderito all’associazione nel 1995 ed ha ricoperto per 8 anni la carica di presidente dell’Unione Impiantisti. Ha preso il posto di Francesco Rosa dopo 8 anni di presidenza. Entrano a far parte della presidenza Roberto Tosti, Marco Olivito, Marcello Prezioso, Michele Marchese, Guerino Palazzo e Anna Garofalo.