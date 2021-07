Regionali. Vono: “da Italia Viva dialogo aperto per un programma di sviluppo e crescita”

Silvia Vono

La senatrice di Italia Viva Silvia Vono, insieme al collega Ernesto Magorno, ha presieduto una riunione con i coordinatori regionali, Davide Lauria e Maria Vittoria Barbieri, dopo l’incarico ricevuto da parte del Presidente di IV, Ettore Rosato. Durante l'incontro, si è dato mandato alla sen. Vono di occuparsi della definizione dei rapporti e delle strategie comuni con gli altri partiti in vista delle imminenti elezioni regionali. Si è discusso di alcune linee organizzative di Italia Viva per porre le basi, in Calabria, di un programma riformista e liberale per l’importante tornata amministrativa.

Nei prossimi giorni si terrà una riunione allargata, con tutti i coordinatori provinciali, per definire i punti programmatici che dovranno caratterizzare il lavoro di Italia Viva sul territorio.

“Le strategie comuni per il programma e le diverse iniziative politiche da mettere in campo – ha commentato Silvia Vono - saranno frutto della collaborazione e del confronto che apriremo con tutte le forze, senza bandiere ideologiche, che, finora, hanno dimostrato di sposare i nostri stessi valori e obiettivi. Prima ancora dei nomi e delle sigle, quello che conta è un programma concreto di idee e di impegni per il territorio, guardando soprattutto alle opportunità di sviluppo e di crescita socio-economica legate alle ingenti risorse in arrivo con il PNRR. In un contesto e in un periodo storico così difficile, è fondamentale delineare una precisa identità alla coalizione in cui Italia Viva offrirà il proprio contributo preservando, sempre, la propria originaria mission riformista e moderata”.