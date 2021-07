E’ la reggina Hiba Missaoui la prima semifinalista di Miss Mondo Italia

Hiba Missaoui

Si è svolta nella splendida cornice della Villa Comunale A. Fava di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, la selezione regionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia, che ha visto assegnare la tanto ambita fascia, che darà l'accesso alla finale regionale del concorso a Hiba Missaoui, 18 Anni, di Reggio Calabria, mora, occhi scuri, 1.82 di altezza, ha raccolto più voti in assoluto e la giuria non ha avuto alcun dubbio, nel decretarla vincitrice della serata.

Le ragazze hanno mostrato tutta la loro bellezza e il loro portamento, attraverso 4 defilè, uno in costume istituzionale, uno in costume da bagno, poi ancora in abito da sera e infine con i preziosi del brand Magna Grecia Gioielli, che richiamano la nostra cultura e le nostre tradizioni della storia calabrese, culla della Grecia antica. E saranno proprio gli orafi di questa prestigiosa azienda che creeranno la coroncina per la Miss Mondo Calabria.

Durante la serata, condotta dalla spumeggiante Valeria Pellegrino, responsabile del concorso per la Calabria e la Sicilia insieme a Mario Vitolo, si è esibito con la sua band Gigi Misefari, che ha regalato al pubblico momenti di spensieratezza e divertimento.

Tra gli ospiti, anche la Miss Mondo Calabria 2020, la reggina Alice Ligato, emozionata e felice di aver preso parte alla serata e le semifinaliste 2020 Chiara Marrapodi, Giulia Morabito e Roberta Alagna, che andranno anche loro a Gallipoli per la finale di Settembre.

Insieme a Hiba Missaoui hanno conquistato la finale regionale per il titolo di Miss Mondo Calabria prevista per fine Agosto, Martina Guida, 18 anni di Reggio Calabria, Nicoletta Ventrice, 20 anni di Briatico, con il titolo di Miss Mondo Gil Cagne',

Annamaria La Rosa, 23 anni di Capo d'Orlando e Melissa Pizzurro, 20 anni di Trebisacce, che hanno ottenuto in ex aequo, il titolo di Miss Caroli Hotels.

Inoltre sono state premiate con le fasce degli sponsor locali Mariagiulia Alia, 18 anni di Locri, che ha vinto il titolo di Miss Beauty Cosmo e Caterina Mafrica, 18 anni di Reggio Calabria, che ha conquistato il titolo di Miss Kordax amaro reggino.

La bellezza, la moda e il divertimento hanno contraddistinto dunque, la tappa di Taurianova del concorso di Miss Mondo Calabria e Sicilia che ha già lanciato il suo prossimo appuntamento, la successiva selezione regionale infatti, si terrà a Bagnara l'8 Agosto, in Piazza Matteotti per eleggere una nuova reginetta.