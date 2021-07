Corigliano-Rossano. In casa con un fucile rubato, arrestati due fratelli

Sono finiti in manette due fratelli, un 37enne e un 33enne, arrestati dagli agenti del commissariato di Polizia di Corigliano Rossano per ricettazione e detenzione abusiva di armi comuni da sparo e relativo munizionamento.

Gli investigatori, al termine di attività info investigative, nelle prime ore del pomeriggio hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare a carico dei due e al termine della quale, in uno zaino, hanno trovato 278 cartucce calibro 12, mentre dentro ad un ripostiglio nascosto tra le conserve hanno scoperto un fucile a canne sovraesposte.

I primi accertamenti hanno permesso di verificare che l’arma era in buono stato di funzionamento e pronta per l’uso. Il fucile, inoltre, era stato rubato durante una rapina, agli inizi del 2020, in uno comune della provincia di Brindisi.

I fratelli sono stati arrestati e dopo le formalità di rito portati nel carcere di Castrovillari, per come disposto dalla Pm di turno Valentina Draetta, in attesa del rito per direttissima.