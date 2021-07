Bitcoin vs Litecoin: qual è la differenza?

Dalla fondazione di Bitcoin nel 2009 centinaia di altre criptovalute sono sbarcate sul mercato. Sebbene si sia dimostrato sempre più difficile per le monete digitali distinguersi data la grande concorrenza, Litecoin (LTC) è una criptovaluta non Bitcoin che è riuscita a tenere testa alla massa. LTC attualmente segue Bitcoin come la sesta valuta digitale più grande per capitalizzazione di mercato.

SOMIGLIANZE TRA BITCOIN E LITECOIN



In generale, Bitcoin e Litecoin hanno molto in comune. Al livello più elementare, sono entrambe criptovalute decentralizzate. Mentre le valute legali come il dollaro USA o lo yen giapponese si affidano al sostegno delle banche centrali per il valore, il controllo della circolazione e la legittimità, le criptovalute non sono soggette a un'autorità centralizzata: si basano solo sull'integrità crittografica della rete stessa.

Litecoin è stato lanciato nel 2011 dall'ex ingegnere di Google Charlie Lee, che ha annunciato il debutto della "versione lite di Bitcoin" tramite un messaggio pubblicato su un popolare forum di Bitcoin. Litecoin adotta, infatti, molte delle funzionalità di Bitcoin che Lee e altri sviluppatori ritenevano funzionassero bene per la precedente criptovaluta e modifica alcuni altri aspetti che il team di sviluppo riteneva potessero essere migliorati. Per acquistare, vendere e scambiare criptovalute ti consigliamo l’applicazione BitQT che nel 2020 è stata menzionata tra le migliori piattaforme per le prestazioni.

DIFFERENZE TRA BITCOIN E LITECOIN



Capitalizzazione di mercato: Una prima differenza tra Bitcoin e Litecoin è la loro capitalizzazione di mercato, il valore di mercato totale in dollari di tutte le monete in circolazione.

Da marzo 2021, il valore totale di tutti i bitcoin in circolazione è di circa un trilione di dollari, rendendo la sua capitalizzazione di mercato 70 volte più grande di Litecoin, che ha un valore totale di $ 13,7 miliardi.

Distribuzione: Un'altra differenza tra Bitcoin e Litecoin riguarda il numero totale di monete che ogni criptovaluta può produrre. La rete Bitcoin prevede al massimo 21 milioni di monete in circolazione, mentre Litecoin può ospitare fino a 84 milioni di monete.

In teoria, questo sembra un vantaggio significativo per Litecoin, ma i suoi effetti nel mondo reale potrebbero alla fine rivelarsi trascurabili perché sia Bitcoin che Litecoin sono divisibili in quantità quasi infinitesimali. In effetti, la quantità minima di Bitcoin trasferibile è il centomilionesimo di bitcoin (0,00000001 bitcoin) conosciuto colloquialmente come un "satoshi".

VELOCITA' DI TRANSAZIONE



Il tempo medio di conferma della transazione nella rete Bitcoin (il tempo necessario per verificare e aggiungere un blocco alla blockchain) è attualmente poco meno di nove minuti per transazione, anche se può variare notevolmente quando il traffico è elevato. La cifra equivalente per Litecoin è di circa 2,5 minuti.

Questa differenza nei tempi di conferma potrebbe rendere Litecoin più attraente per i commercianti. Ad esempio, un commerciante che vende un prodotto in cambio di Bitcoin dovrebbe attendere quasi quattro volte il tempo per confermare il pagamento se lo stesso prodotto fosse venduto in cambio di Litecoin.

ALGORITMI

Una delle maggiori differenze tra Bitcoin e Litecoin sono gli algoritmi crittografici che impiegano. Bitcoin utilizza l'algoritmo SHA-256 di vecchia data, mentre Litecoin utilizza un algoritmo relativamente nuovo noto come Scrypt.

SHA-256 è un algoritmo più complesso di Scrypt, consentendo allo stesso tempo un maggior grado di elaborazione parallela. Di conseguenza, i minatori di Bitcoin negli ultimi anni hanno utilizzato metodi sempre più sofisticati per estrarre bitcoin nel modo più efficiente possibile.

Scrypt, invece, è stato progettato per essere meno suscettibile ai tipi di soluzioni hardware personalizzate utilizzate nel mining, ciò ha portato molti utenti a considerare le criptovalute basate su Scrypt, come Litecoin, più accessibili per coloro che desiderano anche partecipare alla rete come minatori.