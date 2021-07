Reggio. L’università Mediterranea ospita la I edizione del contest scientifico “Catalisi in Gioco”

La sede della facoltà di Ingegneria di Reggio Calabria

Si terrà all’Università Mediterranea di Reggio Calabria la I edizione del contest scientifico “Catalisi in Gioco”. Dal 27 al 30 luglio le aule dei Dipartimenti di Ingegneria Diceam e Diies ospiteranno il concorso organizzato e finanziato dal Gruppo Interdivisionale di Catalisi (GIC) della Società Chimica Italiana.

L’evento si propone, attraverso il format di un contest scientifico a squadre, di promuovere la collaborazione tra giovani dottorandi e post-doc che operano nel campo della catalisi e sui temi della chimica verde e della sostenibilità.

“Trentadue giovani promettenti ricercatori provenienti da tutta Italia e selezionati tra centinaia di candidature, saranno divisi in otto squadre e si sfideranno a colpi di idee progettuali innovative. Durante la competizione, sono inoltre previsti momenti di alta formazione come due talk scientifici tenuti da massimi esponenti della catalisi in Italia e tre masterclass sulla progettazione e divulgazione scientifica” dichiara Emilia Paone, ricercatrice postdoc dell’Università di Reggio Calabria e responsabile dell’evento CIG2021.

“Sono molto contenta che l’Università di Reggio Calabria sia stata scelta per ospitare questa competizione a testimonianza dell’impegno dei gruppi di ricerca dell’Ateneo reggino sui temi della catalisi e della chimica verde. Ci tengo a ringraziare - anche a nome del gruppo interdivisionale di Catalisi della Società Chimica Italiana - il Magnifico Rettore Santo Marcello Zimbone, i Prorettori alla ricerca e al trasferimento tecnologico e i direttori dei Dipartimenti di Ingegneria per il supporto dimostrato in questi mesi. L’iniziativa sarà organizzata in piena sicurezza e nel massimo rispetto delle più recenti linee guida nazionali per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Vorrei sottolineare infine come l’organizzazione di questa attività qui a Reggio Calabria abbia un fortissimo valore simbolico. La ripartenza del nostro paese deve avere tra i suoi ingredienti principali quelli del contest CIG2021: giovani, nuove idee, ricerca&innovazione, sostenibilità e sud.”