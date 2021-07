Balzo in avanti per i contagi da Covid-19, in 24 ore 145 nuovi casi. Nessun decesso

Ancora un balzo in avanti per i contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ire in Calabria sono stati registrato 145 nuovi casi, a fronte dei 110 positivi di ieri (QUI). E oggi, mercoledì 28 luglio non sono stati registrati decessi.

Il numero più alto di contagi si registra a Reggio Calabria (+56), seguono Cosenza (+33), Crotone (+25), Vibo Valentia (+11) e Catanzaro (+10). Nella categoria altra regione i casi sono invece 10. A fronte di 2.579 tamponi effettuati e processati.

Da febbraio le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 70.542, mentre i decessi totali hanno raggiunto quota 1.254. I guariti delle ultime 24 ore sono 79, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono 66.797. Gli attuali positivi sono in tutto 2.491 (+67).

Sono aumentati i ricoveri nei reparti ordinari. Oggi si registrato 5 ricoveri in più, così in totale sono ricoverati 59 pazienti. In terapia intensiva si trovano invece 4 persone (-1). In isolamento domiciliare si trovano invece 2.428 persone (+63).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 23.671, i positivi di oggi sono 56. Attualmente i casi attivi sono 569, di cui 17 ricoveri in reparto (+3); 0 in terapia intensiva (-1); 552 in isolamento domiciliare (+54). I casi chiusi sono 23.102, di cui 22.763 guariti; 339 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 33, ma da inizio pandemia i casi sono stati 23.588. Attualmente i casi attivi sono 1.457, di cui 35 i ricoveri in reparto (+2); 3 in terapia intensiva; 1.419 in isolamento domiciliare (-27). I casi chiusi sono 22.131, di cui 21.556 guariti (+58); 575 deceduti.

Nel Catanzarese, dove il computo totale di casi è stato 10.364, i nuovi positivi sono 10. Attualmente i casi attivi sono 109, di cui 2 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 107 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 10.255, di cui 10.111 guariti (+4); 144 deceduti.

Nel Crotonese i casi di oggi sono 25, ma il computo totale è 6.735. Attualmente i casi attivi sono 133, di cui 2 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 130 in isolamento domiciliare (+21). I casi chiusi sono 6.602, di cui 6.501 guariti (+4); 101 deceduti. L’Asp di Crotone comunica che dei 35 positivi totali di oggi, 8 sono migranti e 2 da fuori regione; dei tre ospedalizzati uno è ricoverato al Mater Domini in terapia intensiva.

Nel Vibonese sono 5.613 le persone che hanno contratto il coronavirus, ma oggi i nuovi positivi sono 11. Attualmente i casi attivi sono 30, di cui 3 ricoveri in reparto; 27 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5.583, di cui 5.491 guariti; 92 deceduti. L’Asp di Vibo Valentia comunica che in seguito a verifiche effettuate si comunicano 10 (dieci) soggetti positivi, già guariti, recuperati dalle schede in archivio e registrati oggi su ISS.

Per quanto riguarda i casi di Covid contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi totali sono stati 571, ma oggi i nuovi positivi sono 10. I guariti sono 571 (+1), mentre gli attuali positivi sono in tutti 193 (+9). In isolamento domiciliare si trovano 193 persone (+9).