Locri. Sold out per la prima serata di Frammenti di Musical

Sold out per la prima serata del festival Frammenti di musical. L’evento, che è stato dedicato a Mariangela Trichilo, è stata proposta dall’associazione Primum Santa Cecilia in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Locri.

Trichilo con naturalezza ha dato prova di padronanza, di tecnica e di carisma artistico, occupando con energia e presenza il palco davanti ai tanti accorsi in religioso silenzio, quasi ipnotizzati dalla sua voce. Si è confrontata con precisione con un programma ricco, variegato, che ha saputo onorare. Ha proposto in ordine “At last”, “Hopelessly Devoted To You”, “La Vie En Rose”, “Never Enough”, “City Of Stars”, “Made For Love”, “Memory”, “Hurt”, “Somewhere Over The Rainbow”, “I See The Light”, “Ave Maria Pagana”, “Summertime” () e “Moon River”, brani molto differenti tra di loro e richiedenti una versatilità che Mariangela Trichilo ha dimostrato di avere.

Funzionali i video di sfondo e i giochi di luci e inquadrature curati da Luca di TR Liv e decisamente funzionale e arricchente la conduzione del giornalista Annunziato Gentiluomo che, in modo equilibrato, leggero e naturale, ha sostenuto la cantante, presentando con cura ogni brano.

“Sono contenta e felice per quello che ho sentito e per la presenza così copiosa di un pubblico attento che ha apprezzato quanto abbiamo proposto. Nonostante Mariangela Trichilo non sia ancora una professionista, oggi si è mosso in modo superlativo regalandoci tante emozioni e celebrando l’amore. Che sia per lei un inizio di una carriera brillante. Non le manca nulla. Ha talento, dedizione, curiosità, volontà e umiltà, e sarà soprattutto quest’ultima che la spingerà a fare sempre meglio. Posso solo dirmi soddisfatta per la serata e per il suo percorso con me. Un grazie speciale anche all’amico Nunzio, opportuno in tutti i suoi interventi, naturale, che ha valorizzato la serata”, afferma, in conclusione, sul palco Gina Procopio.