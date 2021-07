Ionadi, cede terreno e autocisterna si ribalta su strada

Trasportava 18.000 litri di gasolio l’autocisterna che si è ribaltata lungo la statale 18 a Ionadi. È successo nei pressi del bivio per San Costantino dove il mezzo che si era fermato a bordo della strada si è ribaltato a causa del cedimento del terreno.

Sul posto i vigili del fuoco di Vibo Valentia che hanno prima messo in sicurezza il mezzo e hanno fatto evacuare in via precauzionale gli occupanti di un’abitazione nelle vicinanze. Poi hanno fornito assistenza tecnica al personale della ditta che ha effettuato il travaso del liquido su un’altra autocisterna.

Al termine delle operazioni, i vigili con l’ausilio di una gru hanno recuperato e rimesso su strada l’autocisterna.

Per consentire le operazioni il traffico sulla statale è stato interrotto e deviato su percorsi alternativi. Sul posto sono inoltre arrivati i carabinieri, la Polizia e i tecnici Anas.