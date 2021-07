Disabilità, l’Akrea dona a Confcommercio tre carrozzine “job”

Anche l’Akrea ha deciso di aderire al progetto Domenica Free – a mare senza barriere della Confcommercio di Crotone. E lo ha fatto portando un aiuto concreto, per fare in modo che anche le persone affette da disabilità possano godersi – concretamente – una giornata al mare.

Verranno consegnate il prossimo 30 luglio tre carrozzine “job”, sigla che viene dal napoletano jamme ò bagno e che vuole esortare “alla libertà nonostante la disabilità”. Queste carrozzine speciali sono dotate di ruote gonfiabili che permettono di entrare ed uscire dall’acqua in autonomia, senza bisogno di rampe o sollevatori.

Due carrozzine saranno messe a disponibilità del lido 902 (una per chi frequenta la struttura ed una per chi frequenta la spiaggia libera), una sarà consegnata invece al lido La Ronde. Per utilizzarle sarà necessario prenotare preventivamente.