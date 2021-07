Nuovo incidente lungo la Statale 18: interviene l’elisoccorso per un ferito grave

Non c’è pace sulle strade calabresi, in particolare lungo la Statale 18, che negli ultimi giorni è balzata alle cronache per una serie di incidenti mortali. L’ultimo scontro in ordine cronologico è avvenuto poco fa, nella tarda mattinata di oggi, ed ha coinvolto due veicoli in uno scontro frontale.

Il bilancio è di tre feriti di cui uno in gravi condizioni. Giunti sul posto – nel tratti di strada tra San Lucido e Paola – i sanitari del 118 hanno ritenuto necessario chiedere l’intervento dell’elisoccorso per un trasporto d’urgenza in ospedale. I Carabinieri indagano ora per far luce sulla dinamica dell’incidente, provocato, a quanto pare, da un sorpasso azzardato. Notevoli rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.