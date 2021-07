Belvedere Marittimo, chiusura anticipata dei locali per evitare contagi

“Il primo cittadino ha ritenuto urgente porre in essere provvedimenti per il contenimento della diffusione del Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, specie in considerazione dei livelli di gravità e diffusione raggiunti in località vicine”.

Questo il tenore di un comunicato diramato dal Comune di Belvedere Marittimo, dove il sindaco Vincenzo Cascini ha imposto una serie di restrizioni ai locali fino al prossimo 12 settembre.

Non un vero e proprio coprifuoco, ma una serie di misure più morbide che non limitano del tutto le serate e gli eventi. “Tutte le attività di intrattenimento musicale presenti sul lungomare e piazzetta Grossi (piazza Marina) dovranno cessare per le ore 2,00, soprattutto nelle aree densamente popolate. Sarà consentito un prolungamento di orario per non più di quattro volte”. Previste anche sanzioni per chi non rispetterà tale ordinanza, da un minimo di 258 ad un massimo di 10 mila euro.