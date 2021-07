Regionali, Misiti presenta la “nuova struttura” del Movimento 5 Stelle

“Il nuovo Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte cambia passo e lo fa dotandosi in Calabria di una nuova struttura interna per affrontare al meglio la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali d'autunno”. Parola di Massimo Misiti, coordinatore regionale e deputato del Movimento 5 Stelle, che tramite una nota stampa ha voluto presentare la “nuova struttura” in vista delle regionali calabresi.

“La nuova organizzazione si sviluppa su due fronti, un’area operativa e un’altra comunicativa, che agiscono in sinergia nel quadro di un’articolazione di ruoli territoriali ben definiti” spiega Misiti. “Il coordinamento regionale si avvale di cinque coordinatori provinciali (uno per provincia) e diversi responsabili distrettuali”.

“Per la provincia di Cosenza abbiamo rispettivamente nei ruoli di coordinatore provinciale e distrettuale gli attivisti Fabio Gambino, Nicolas Rinaldi, Giuseppe Rota, Valentina Pastena, Nicola Santoianni, Guglielmo Minervino, Amerigo Sirangelo e Antonio Nigro. Per la provincia di Crotone vi sono Emilio Pirillo, Anna Corsini e Carmelo Garofalo. Per la provincia di Catanzaro gl'incaricati sono Pietro Barberio, Giuseppe Varano, Antonio Angeletti, Lucie Cefaly e Cesare Stranges. Per la provincia di Vibo Valentia i responsabili sono Carmen Manduca, Valeria Cortese, Giovanni Capua, Gabriella Letizia e Giuseppe Valente. Per la provincia di Reggio Calabria i coordinatori sono Nunzio Belcastro, Nicola Abbia, Domenico Augliera e Natale Bianchi”.

“È previsto, inoltre, un ruolo di responsabile regionale per gli adempimenti burocratici ricoperto da Luigi Ginetto Mancuso. Mentre la casella di coordinatore dei grandi eventi è occupata da Alessandro Valenzise” afferma Misiti. “Per la struttura comunicativa l’organigramma prevede due coordinatori regionali e cinque provinciali. I ruoli sono rispettivamente ricoperti da Marco Galati e Alessandro Valenzise nonché da Gaetano La Manna (Cosenza), Noemi Bossi (Crotone), Pietro Barberio (Catanzaro), Antonella Marincola (Vibo Valentia) e Domenico Augliera (Reggio Calabria)”.